ZGROZIO SVET! Dijego Kosta UŽASNIM POTEZOM zabezeknuo planetu! (VIDEO)

On je posle utakmice prošao pored novinara, a na pitanje o koronavirusu počeo da kašlje u njih. Da, dobro ste pričitali, kašljao je u pravcu novinara praveći parodiju zbog opšte panike u svetu zbog korona virusa.

Ni to mu nije bilo dovoljno, pa se posle kašljanja smejao. Zbog takvog ponašanja navukao je bes ljudi ne samo u Engleskoj, već i u Španiji.

Novinari naklonjeni Atletiko Madridu osudili su ovakav potez lošeg momka svetskog fudbala, koji je već bio suspendovan zbog svog ponašanja.



This guy has always been nuts. Imagine coughing at reporters after the game. 😂 pic.twitter.com/JVy5iQqczE