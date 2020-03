"SPREMAN SAM DA UMREM I TO JEDVA ČEKAM!" Majk Tajson ne prestaje da šokira svojim izjavama, ono što je poslednje rekao će vas ZAPREPASTITI!

Još u vreme dok je palio i žario po ringovima širom sveta Majk Tajson (53) je bio poznat kao čovek kome nisu baš sve na broju, a sa ne baš normačnim ponašanjem nastavio je i nakon što je obesio rukavice od klin.

Od čoveka koji je, na primer, bio u stanju da odgrize uho rivalu, svašta se može očekivati, pa i kratka ispovest koju je dao za "Sportsman".

Mike Tyson vs. Michael Spinks. Two undefeated heavyweight champions. This is the whole fight, btw, cuz Mike don’t play. pic.twitter.com/x4tFztSA5j