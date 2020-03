TRAGEDIJA POTRESLA ENGLESKU - Fudbaler Kardifa preminuo u 35 godini (FOTO)

Nekadašnji vezni igrač preminuo je u bolnici posle više od nedelju dana borbe nakon povrede glave koju je zadobio usled pada u pabu.

Vitington, koji je karijeru završio 2018. godine, u subotu, 7. marta, oko 22 časa se okliznuo i pao u baru u kojem je bio sa prijateljima.

Od tada je bio u bolnici, ali su povrede glave bile toliko teške da nije mogao da preživi.

Tužnu vest objavio je Kadrif.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.



