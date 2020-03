Lukaku: Nisam imao snage da ostanem u Junajtedu

Fudbaler Intera Romelu Lukaku rekao je danas da nije imao snage da ostane u Mančester junajedu, uprkos tome što je trener engleske ekipe Ole Gunar Solšer želeo da ga zadrži na Old Trafordu.

Lukaku je u avgustu posle dve godine iz Junajteda prešao u Inter, mnogi su ga kritikovali zbog slabijih igara, pogotovo u drugoj sezoni.

"Jedna loša godina može svima da se desi tokom karijere. Za mene je to bio kraj. Znajući šta se desilo unutar kluba, to je bio kraj. Situacija je bila teška i morao sam da donesem odluku da odem negde kako bih napredovao i radio sa nekim ko želi da radi sa mnom", rekao je Lukaku, preneo je Skaj.

"Ole je želeo da ostanem, ali rekao sam mu da je gotovo. Nisam imao snage. Moram da mu čestitam pošto mi je pomogao oko odlaska", dodao je belgijski fudbaler.

Posle nešto lošijeg početka sezone, Junajted je popravio formu, borio se za četvrto mesto u Premijer ligi i igrao je u FA kupu i Ligi Evropa pre nego što je sezona prekinuta zbog korona virusa.

"Na dobrom su putu pošto dovode prave igrače. Ole dobro radi i rezultati im idu na ruku. Želim im sve najbolje. To je klub koji mi je dao sistem kakav nikada nisam video i mislim da bi bilo detinjastvo da ne poštujem Junajted ili bilo koji klub za koji sam igrao u Engleskoj. Mislim da sam prošao tu fazu", naveo je Lukaku.

On je odigrao 96 utakmica i postigao 42 gola za Junajted, a bolji golgeterski učinak ima u Interu, gde je u 35 utakmica postigao 23 gola.

Lukaku je rekao da se mnogo dvoumio oko prelaska u Inter ili Juventus, a da je prevagnulo to što je trener milanske ekipe Antonio Konte.

"Bilo je tesno. Bilo je zaista tesno, ali uvek sam razmišljao o Interu i treneru. Još u detinjstvu Inter je bio moj klub u Italiji. Ugledao sam se na Adrijana i Ronalda. Kada me je Inter kontaktirao, klub i trener Konte koji je želeo svojevremeno da me dovede u Čelsi i Juventus, pomislio sam da je pravo vreme da odem tamo i naporno radim", rekao je on.

Lukaku je u karantinu, pošto je Italiju žestoko pogodio korona virus. On je rekao da ne može da vidi svog sina ni majku, koja boluje od dijabetesa.

"Nedostaje mi običan život. Da budem sa majkom, sa sinom, sa bratom. O svima razmišljam. Loše je što ne možete da imate normalan kontakt sa ljudima. Nedostaju mi treninzi, da igram utakmice pred navijačima i u takvoj situaciji počnete da cenite ono što imate", naveo je Lukaku.