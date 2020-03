Danas je godišnjica bombardovanja Savezne republike Jugoslavije. Trener Crvene zvezde je u autobiografiji opisao svoja osećanja kada su 24. marta bombardovali njegov narod.

On je tada imao svega 21. godinu, a upravo su on i Mihajlović pokušali da skrenu pažnju svetske javnosti na dešavanja u Srbiji.

Tada su Dejan i Siniša igrali za Lacio:

"I danas mislim da je za Mihu i mene sve krenulo nizbrdo tog 24. marta kada je počelo bombardovanje Srbije, Beograda. Okupili smo se pred meč sa Ircima na Paliću. Reprezentacija. Završili smo trening, ja legao da spavam. Piksi Stojković me budi!" - započeo je Stanković svoju priču.

"Hajde mali zovi ženu, pokupiće je moja supruga pa idemo u Mađarsku, da letimo svako svojoj kući" - rekao je "Piksi".

"Nema utakmice?"

"Super, imam dva tri dana slobodno".

"Mali, gledaj dnevnik, jesi lud".

"Imam dva, tri dana da se izludujem u Beogradu".

"Čuješ li ti šta ti govorim, bombardovaće nas" - poručio mu je tada "Piksi".

Nakon tog razgovora, Stanković se otreznio zbog šoka. Na Paliću je prešao granicu, iz Budimpešte leteo u Cirih odakle je krenuo za Torino, ali sa zakašnjenjem.

"Dođem u hotel, upalim TV, a svuda gori. Ne znam šta da radim. Zovem prijatelje u Rimu koji su u ambasadi. Tamo svi kukaju, plaču, ne veruju šta se događa. Crn, crn period, katastrofa. Nije mi bilo ni do čega. Mart, april, maj... Miha i ja nosimo majice sa natpisom ''target'' i ''peace no war''. Ne znam koliko je to značilo" - rekao je Stanković koji je istakao i šta je tadašnji trener Lacijala Erikson rekao u svlačionici:

"Rat je blizu nas, ali nas taj rat ne treba da zanima. Naš rat je tamo na terenu, gledaćemo da poštujemo naša dva igrača".

Strateg crveno-belih je potom otkrio da su navijači Lacija pokazali solidarnost, a onda se osvrnuo na dešavanja na meču sa Majorkom u finalu Kupa pobednika kupova.

"Imali smo majice sa aplikacijama ''target'', ali je delegat tražio da ih skinemo pred izlazak na teren. Čitava pometnja. Pobedimo, dobio sam neki udarac u glavu, puče i nos. Krv svuda po dresu. Ipak, moj prvi evropski trofej" - istakao je Stanković.