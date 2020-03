PUKA SREĆA? FRANCUZ NIJE VEROVAO da će igrati za REAL, a pokazao se OVAKO

Žilijen Fober nije bio neki spektakularan igrač ali je ovaj Francuz šest meseci bio član čuvenog Real Madrida.

Fober je bio "univerzalac" i najbolje partije pružao je u dresu Vest Hema, gde je proveo pet sezona.

U zimskom prelaznom roku 2009. godine, otišao je na šestomesečnu pozajmicu u Real Madrid, koji je za njega platio 1.500.000 funti

Debitovao je odmah protiv Rasing Santandera, a do kraja svoje epizode u Realu odigrao je još jednu utakmicu.

Njegova šestomesečna avantura u Realu zapamćena je po tome što je zaspao na klupi na meču protiv Viljareala i što je propustio trening jer je mislio da ima slobodan dan.

Fober se prisetio dana kada ga je Real Madrid pozvao.

Priznao je da nije verovao i da je u pitanju šala na njegov račun.

[Officiel] [AJ] Libre de tout contrat @Faubertofficial s'engage 1 an avec le club finlandais @FCINTERofficial ! Bonne saison ! #Girondins pic.twitter.com/dWCeyuJbRW — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) 17. јануар 2017.

"Bili smo u autobusu i išli smo na utakmicu protiv Fulama. Pozvao me je neki Francuz iz Reala i rekao mi je: 'Zdravo, zovem iz Reala i želimo da razgovaramo sa tobom'. Rekao sam mu da moram da se pripremim za važnu utakmicu i da nemam vremena za takva s*anja. Ugasio sam telefon i upalio sam ga posle utakmice, a kada sam video da na njemu ima 30 poruka, znao sam da je to ozbiljno", priseća se Francuz. "Pozvao sam agenta i on mi je rekao da moramo da razgovaramo sa predstavnicima Reala i da su oni u hotelu u Londonu. Bio je poslednji dan prelaznog roka i otišli smo na pregovore. Bio sam srećan, to je Real Madrid. Ja sam bio drugi izbor, posle Valensije, koji je potpisao za Junajted. Kada sam potpisao ugovor, otišao sam po neke stvari u klub, a igrači Vest Hema su mi se smejali: 'Ti ne razumeš? To je j**eni Real Madrid'. Mark Nobl nije hteo da razgovara sa mnom: 'Ne mogu da razgovaram sa tobom, ti si sada igrač Real Madrida. Iznad mene si'. To je naravno bila šala", rekao je Fober. Pričao je i o incidentu sa spavanjem na klupi. "Bio sam na klupi i zatvorio sam oči na 30 sekundi i svi su mislili da spavam jer sam ljut što ne igram."

Imao je "kraljevski klub" opciju da otkupi Fobera i odmah potpiše sa njim trogodišnji ugovor, ali to im nije palo na pamet pošto Francuz baš i nije ostavio neki utisak.