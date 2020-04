NAKON JUVENTUSA FUDBALSKI ŠAMPION Kristijano Ronaldo bi mogao da nastavi karijeru NA OVIM EGZOTIČNIM LOKACIJAMA?!

Kristijano Ronaldo, najveća zvezda u italijanskom fudbalu, naime je pred napuštanjem je Juventsa, a još uvek nije poznato u kom će delu sveta ovaj fudbalski as nastaviti karijeru.

Imajući u vidu da on zarađuje oko 600.000 evra svake nedelje, klub iz Torina je prinuđen da drastično smanji takva primanja zbog ekonomskih problema koje je pandemija uzrokovala, a kako to ne može da uradi jednostrano (jer, ugovor je ugovor i on mora da se poštuje), po svoj prilici će doći do prodaje najvećeg asa koji je trenutnu u ekipi.

"Mesađero" javlja da je uprava voljna da proda Kristijana Ronalda za 70 miliona evra, a pet je klubova koji bi odmah mogli da priušte takvu kupovinu, a pritom imaju i ogromne ambicije.

Na prvom je Pari Sen Žermen, koji se sprema da jednom za svagda raskrsti sa Nejmarom, svojevremeno plaćenim 222 miliona evra Barseloni u koju bi mogao da se vrati.

Drugi na toj listi je Mančester junajted, u kome je Ronaldo i zablistao posle dolaska iz Portugala, a u kome je proveo šest sezona pre nego što je 2009. otišao u Real.

Treći je upravo - madridski Real, koji u Ronaldu budi lepe uspomene, a i donosi priliku za nove fudbalske bitke sa Lionelom Mesijem, kako u rezultatskom smislu, tako i traženju odgovora na pitanje "Ko je od njih dvojice, zapravo, bolji?".

Postoje i dve egoztične destinacije gde bi Kristijano mogao da nastavi karijeru:

Najpre, tu je Inter Majami, čiji gazda Dejvid Bekam (koji se sa porodicom uselio u ekskluzivan apartman od 20 miliona evra kako bi tamo sačekao da pandemija prođe) ne skriva da bi voleo da ima jednu od najvećih zvezda fudbala u svom timu. Ronaldo je, inače, upravo odmenio Bekama u Junajtedu, uzevši njegovu "sedmicu" kada je "Beks" otišao u Real.

I, tu je kineski Šangaj Šenhua, koji talentovanog, ali za sada još uvek vrlo udaljenog od Ronalda, Odiona Ighala toliko želeo da zadrži u klubu da mu je ponudio nedeljnu platu od oko 500.000 evra. Kako Ronaldo "samo malo više" zarađuje u Juventusu, ne bi trebalo da čudi ako na njegovu adresu stigne pozivnica iz Kine.

Autor: pink.rs