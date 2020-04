Utvrđena ISTINA O STRAŠNOJ NESREĆI! Evo kako je nastradao fudbaler Reala - JEZIVO (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Prošlo je devet meseci i dva dana od kada nas je prebrzo napustio veliki napadač.

Hoze Antonio Rejes je poginuo u saobraćajnoj nesreći 1. juna 2019. godine na dan finala Lige šampiona u saobraćajnoj nesreći na putu iz Sevilje pred Uteri nakon što je izgubio kontrolu nad automobilom, a onda sleteo sa puta.

Jose Antonio Reyes crash caused by exploding tyre at 116mph, report finds https://t.co/yoQF8aX1hW pic.twitter.com/h5iREHQW55

Auto je gotovo potpuno izgoreo, a od ostataka i dalje podilazi jeza, a kada se vidi na snimku koji je procureo... Supruga Noelija se na dirljiv način oprostila od Antonija i to je mnoge nateralo da plaču sa njom.

Čekalo se devet meseci da španska policija okonča istragu (nakon prvog policijskog izveštaja), a utvrđeno je da je do nesreće došlo zbog prekoračenja brzine i pucanja gume na relativno novom Mercedesu S 5050.

Rejes je u trenutku kada je izgubio kontrolu vozio brzinom od 187 kilometara na čas. Nakon što je guma pukla Rejes gubi kontrolu i završava van puta. On i prijatelj Džonatan poginuli su na licu mesta, a Sevilja se na dirljiv način oprostila od svog heroja. Jedini preživeli bio je Manuel Kalderon, koji je dobio teške opekotine dok je pokušavao da izvuče prijatelje iz vatre.

Former Arsenal star Jose Antonio Reyes was driving at 116mph when his ba... #ArsenalFC https://t.co/DwgvD9t0bx pic.twitter.com/W8MNOTmirc