GEST ZA DIVLJENJE: Devojka ALBANSKOG reprezentativca došla u Srbiju! Pravi maske za koronavirus i DELI IH (FOTO)

The coronavirus crisis affects all of us. So far we are trying our best to contain the enemy. No words can express the deep sorrow we feel. We have to act with social responsobility, protecting our fellow human beings. For this reason Jalizé decided to produce cotton face masks. The masks will be given as a gift to those who need them. As a small company we will make our contribution towards helping the community. Currently, I am in Serbia. My fiance and friends are in Italy and in Switzerland. Both countries are particularly affected by this pandemic. My thoughs are with them. Bergamo ❤️ 🇮🇹 I send you my prayers. At the moment it is not possible to export the face masks. Therefore they will be only distributed within Serbia. I am asking everyone out there to help in every way possible. Please take the situation serious.Stay home, stay safe, stay healhy! ——————————————————————Covid 19 je pogodio ceo svet. Po prvi put ovaj neprijatelj ne zna za granice. Nijedna drzava nije bila spremna za ovakvo vandredno stanje. Tragedija koja se trenutno dešava u Italiji treba svima nama da bude primer šta bi moglo ne daj Boze i nas da zadesi. Maske i alkohol se jako teško pronalaze, a preko su potrebne. Mi smo resili da pokrenemo malu proizvodnju pamucnih zastita za lice koje mogu da se odkuvavaju. Maske isključivo poklanjamo, ne prodajemo ih. Ovom prilikom želim od srca da se zahvalim ženama koje ih prave i ne žele da naplaćuju svoj rad❤️. Dok je svet još normalno funkcioniasao, ja sam bas u Srbiji i Regionu imala prve poslovne uspehe sa svojim Brendom. Sada sam ja na redu da učinim nešto za vas. Zao mi je jako sto ne možemo da ih šaljemo van granica. Želim jos jednom da apelujem da zaista svi shvate ozbiljno ovu situaciju i da se štite. Isto tako želim da zamolim sve kolege koji imaju pristup sivenju, da krenu da ih prave. Potraznja je zaista velika. Ja sam odlučila da ih ne doniram samo zdrastvenim ustanovama gdu su preko potrebne nego i običnim gradjanima zato sto smatram da ako se vise ljudi zaštiti to će ih manje biti u bolnicama. Prva tura se šalje sutra, mi nastavljamo sa radom. Budi te mi zdravi, disciplinovani i u ovim momentima pomozimo jedni drugima! Alisa.