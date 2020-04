O FIZIČKOM OBRAČUNU IBRAHIMOVIĆA I GATUZA SVI SU PRIČALI - Samo je jedan mogao da izađe kao POBEDNIK iz te tuče

"Zlatan bi mi često govorio da je uveravao čelnike Milana da me angažuju: 'Ovde si zbog mene'. Da li je arogantan? Da, ali na dobar način. Ima veliko samopouzdanje u vlastite sposobnosti. Za mene bi svi napadači trebali da budu kao on: šoumen i pobednik", objasnio je Robinjo za špansku "Marku" i otkrio ono što ceo svet zanima - da li je bilo tuče između Ibrahimovića i Đenara Gatuza.

"Zlatan je na treningu izazvao Gatuza na borbu u džiu-džici. Na jednoj strani bio je prgavi i besni vezista protiv Ibrahimovića, vlasnika crnog pojasa. Ko je pobedio? Zlatan uvek pobeđuje", zaključio je Robinjo.

🗣 Robinho (ex-Manchester City) "I spoke to the Manchester City owner, Sheikh Mansour, a few times. He told me that he was going to make a big effort to sign Kaká and Lionel Messi." [via marca] pic.twitter.com/K4Pi4x8fv1