"Ja sam deka četvoro unučadi, a ponekad me pozovu da preuzmem neki klub" Ovako je Radomir Antić govorio u POSLEDNJEM INTERVJUU! Evo šta je pred bolest rekao o svom životu (FOTO)

Iako je bolovao od kancera pankreasa, u svom poslednjem intervjuu govorio je samo o blagodetima života.

Otišao je jedan od najboljih srpskih fudbalskih trenera, većina će reći i najbolji svih vremena - Radomir Antić. Borbu s kancerom pankreasa nije mogao da dobije.

A pre samo nekoliko meseci, u verovatno poslednjem velikom intervjuu, objasnio kako uživa u blagodetima života, ne pominjući borbu koju vodi.

- Uživam u trenutnoj situaciji. Ja sam deka, imam četvoro unučadi i to je privilegija života. Pomažem im da porastu i jako mi je lepo - pričao je Antić pred kraj 2019. godine, pa objasnio da baš iz tog razloga ne želi pozitivno da odgovori na brojne ponude koje dobija.

- Ne nedostaje mi trenerski posao. Do sada sam sam odlučivao o sebi i ne kajem se. Tačno je da me ponekad pozovu da preuzmem neki tim, ali želim da živim svoj život. Živeo sam na različitim mestima, u različitim kulturama i na različitim kontinentima i znam šta to znači. Ne mogu da se žalim, fudbal mi je dao mnogo i sada je vreme da se skrasim.

Čuvene izjave - Ovako je govorio Radomir Antić

Sebi sam uvek zadavao teške zadatke, naročito u kriznim situacijama, u kojima se stiče samopouzdanje. Moja samouverenost proizlazi iz moje posvećenosti poslu.

Novak Đoković je popularniji u Španiji nego u Srbiji. U Srbiji, nažalost, ima mnogo zavidnih ljudi.

Raspadom SFRJ i fudbal se sveo na manje okvire, jedino što je ostalo isto jesu naši apetiti. A objektivno, za to nemamo više resurse.

Voditi reprezentaciju Srbije znači voditi je u skladu s našim ljudima, svaki pokušaj kopiranja modela iz inostranstva jeste uzaludan.

Nikada do kraja neću razumeti zašto sam se rastao sa FSS, jer sam hteo da ostanem selektor. Ne nedostaje taj posao toliko meni koliko Srbiji nedostaje Radomir Antić.

Proteći će još mnogo vode Savom i Dunavnom dok se na neki način ne ponovi ona atmosfera kada je cela nacija bila uz reprezentaciju.

Posle jednog intervjua u kojem sam branio Radovana Karadžića i u kom sam novinaru rekao da je fašista i nacionalista, dobio sam od njega tužbu. Kaznu sam plato s velikim zadovoljstvom. Uvek i svuda branim interese Srbije.

Bio sam na stadionu Partizana i video da je WC isti kao i pre 40 godina. Očito se u klubu bore samo za fotelje, a klub im je u drugom planu.