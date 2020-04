Pesma u trenu ispevana u slavu Antića i Tumbasa: Ko da blato ovog sveta guta svaki biser, čitam vest da je otišao Mister... (VIDEO)

Za navijače Partizana prethodna nedelja bila je crna, jer ostali su oni bez svojih predstavnika, uzora i idola...

Vest o smrti poznatog navijača Miše Tumbasa i još poznatijeg fudbalskog radnika, igrača, trenera Radomira Antića u samo dva dana došla je kao munja u svet. Poštovanje, opraštajuće poruke, poslednje pozdrave svako ispoljava na svoj način, a jedan navijač crno-belog društva Belleti ispevao je pesmu posvećenu i navijaču i treneru

Kako i sam kaže od Radomira Antića i Miše Tumbasa, sa tugom i poštovanjem orpstili su se i večiti rivali, misleći na klub i navijače Crvene zvezde. I to samo po sebi dovoljno govori ko su i kakvi bili preminuli, svaki na svoj način.

Rep pesmu prenosimo u celosti, kao i video snimak

MIŠA TUMBAS/RADOMIR ANTIĆ (IN MEMORIAM 2020)

Dobro poznat glas, svakom grobaru da gas

kad je zvao Omera, okrenuo se As

nema ko ga nije znao, počo sam se ježiti

poštovanje davali su mi i večiti

tvoja vest da te nema protegla se kao munja

simpatičnih očiju, retke kose i bez zuba

ti si bio ličnost kome svaki grobar skida kapu

stavio si navijački kodeks na mapu.

Mišo pamtim onaj glas odzvanja mi opet

svaku utakmicu od sad ićiću ko proklet,

Mišo pamti te i šah, pamti te i hokej

nadamo se svi da na onom svetu bićeš okej

I ovo stanje što nas prati ne znam je l to uzrok

ako Bog postoji javljam mu da najboljeg je uzo

Gnušam se na reči Kona, ljude kosi Korona

živeo si za Partizan da pratiš ga do trona!

I jebeš ovaj život, jebeš i moj rep

Bože tako lako opet uzimaš nam sve,

crno bela armija postaje prejaka s neba

nadam se da niko više od nas ti ne treba.

Prošao je samo dan tek uspeo sam da se smirim

kući sedim trljam oči ne verujem šta vidim.

Ko da blato ovog sveta guta svaki biser

čitam vest da je otišao Mister.

Jel je ovo moguće? Vidim na svim portalima

da je još jedna nova smrt ceo svet zapalila,

ne mogu da podnesem više, sav izrevoltiran

i naš dragi trener Radomir Antić - In Memoriam.

Bio je naš crno-beo bedem poput čelika

U suzama su svi, žale, legenda Atletika,

trener Barse i Reala, biografija ne mala

voleo bih da je prvi april, da je šala

u dva dana, dva gubitka ne znam koji je teži

i zbog Miše i zbog Antare još se koža ježi

Dve legende grobarstva i gospoda južne strane

Naslikajte im Murale i nek ovo više stane!

I jebeš ovaj život jebeš i moj rep

Bože tako lako opet uzimaš nam sve,

crno bela armija postaje prejaka sa neba

nadam se da niko više od nas ti ne treba.