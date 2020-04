OSTAVIO PLANETU U ŠOKU: Abramovič zbog korone izgubio milijarde, pa svojim DELIMA zapanjio ceo svet!

Naime za razliku od nekih engleskih klubova koji su smanjivali plate igračima i otpuštali radnike, vlasnik londonskog Čelsija odlučio je da zadrži sve fudbalere i zaposlene, te će im isplatiti sve plate u punom iznosu.

On je već ranije stavio klupski hotel na "Stamford Bridžu" na raspolaganje medicinskim radnicima dok traje borba s epidemijom.

Klub je uplatio veliki iznos za borbu protiv koronavirusa, ali i pomogao domovima za žrtve porodičnog nasilja, jer se, tokom pandemije u Velikoj Britaniji broj zlostavljanja žena i dece povećao za 25 posto.

Takođe, Čelsi je pokrenuo i niz internet kurseva za pomoć deci dok su zatvorena u kućama zbog pandemije.

Prema pisanju engleskih medija, Abramovič je tokom krize zbog koronavirusa izgubio oko 2,5 milijarde evra.

Inače, bogatstvo poznatog Rusa procenjuje se na 10 milijardi evra.

I hope the government remembers this if Roman Abramovic ever submits a work Visa again



All the stuff his club are and have been doing for the country whilst he's not been allowed to watch his team play all season https://t.co/WZQ8LX1Qho