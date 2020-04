TUGA U ENGLESKOJ: Preminuo legendarni golman Čelsija! Klub se potresnim rečima oprostio od svoje zvezde (FOTO)

Boneti je bio Čelsijeva golmanska zvezda šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka.

Bio je poznat pod nadimkom Mačka, zbog odličnih refleksa. Za Čelsi je u dva navrata odigrao 729 utakmica i drugi je na klupskoj večnoj listi po broju nastupa. Samo bivši kapiten Ron Heris ima više utakmica od njega, a Boneti je držao rekord po broju utakmica bez primljenog gola sve do januara 2014. godine, kada ga je prestigao Petr Čeh.

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…