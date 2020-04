Teri, Drogba i Lampard su se valjali u suzama - razlog je Murinjo!

Žoze Murinjo ostavio je dubok trag u Čelsiju... "Specijlnog" su tokom prvog mandata igrači toliko voleli, kada je odlazio svi su plakali.

Ove detalje otkrio je Stiven Sidvel.

- Nisam osetio nikakvu tenziju niti da je u problemu. Nekoliko utakmica pre tog dana videlo se, pa i u medijima, da su se neke stvari nakupile. Ali to se iznutra nije osetilo. Igrači su bili sjedinjeni, niko nije bio protiv njega, nije izgubio svlačionicu. Kada je došao taj dan vozio sam ženu na aerodrom i čuo sam vesti na radiju. Pomislio sam, 'Sr***e, on stvarno odlazi. Šta će se sada desiti? - prisetio se Sidvel za "The Athletic".

Usledio je sastanak i opraštanje Žozea sa igračima.

- Bilo je dosta čudno kada je došao da se oprosti. Niko nije ni zucnuo. Kao da je neko umro. Kada vidite snažne karaktere kao što su Didije Drogba, Frenk Lampard i Džon Teri da plaču i praktično se valjaju po podu... I ja sam bio potišten. Bilo je baš čudno. Zvao sam ga kasnije tog dana da mu se zahvalim što me je doveo u Čelsi i da mu kažem da mi je žao što više nećemo sarađivati - objašnjava Englez.

Murinjo se vratio na Stamford Bridž 2013. godine i Čelsiju doneo još jednu titulu ali je ponovo dobio otkaz i čini se da je njegova priča sa "plavcima" sada završena.