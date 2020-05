Terzić otkrio tri plana UEFA i ideju o regionalnoj ligi: Boli me kada vidim 3.000 ljudi na Marakani, a 70 posto Srbije navija za Zvezdu

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je u opširnom intervjuu za Sportski žurnal o brojnim temama. Prvo o aktuelnoj situaciji kada su u pitanju evropske kvalifikacije koje čekaju srpske klubova.

"Savezi su u obavezi da do 20. jula dostave spisak klubova u kvalifikacijama, reč je o zemljama između 16. i 55. mesta na UEFA listi. Prva runda bi počela 28. jula, Zvezda bi startovala od druge 11. avgusta. Borba za plasman u Ligu šampiona završila bi se tek krajem septembra, a prelazni rok bi trajao do 1. oktobra. To je plan A", rekao je Terzić.

"Plan B podrazumeva da se lige ne završe do 20. jula zbog zdravstvenih i organizacionih okolnosti. Tada je rok do 3. avgusta.Može da se dogodi situacija da pojedine države ne dozvoljavaju igranje utakmica na njihovoj teritoriji do pojedinih datuma, onda bi na snagu stupila varijanta igre na neutralnim terenima, gde može da se putuje i to je treći plan", istakao je funkcioner "crveno-belih".

On je potom izneo zanimljivu ideju o regionalnoj ligi.

"Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Radnički, Čukarički... trebalo bi da razmišljaju o regionalnoj ligi. Imamo primer Belgije i Holandije, koje razrađuju model za zajedničko takmičenje. Da se nije pogoršala politička situacija, to bi učinile i Rusija i Ukrajina. Srbija, Mađarska, Rumunija i Bugarska su područja sa zbirno 50.000.000 stanovnika, postojalo bi veliko interesovanje publike, televizije i sponzora što bi donosilo prihode od ulaznica, TV prava i sponzora. Računam da bi Srbija, Mađarska, Rumunija i Bugarska davale po četiri predstavnika, bila bi to liga sa jakim TV pravima i prolaznosti za osam ekipa u evropska takmičenja.

"Oko 65-70 posto ljudi u Srbiji navija za Zvezdu, boli me kad vidim tri hiljade ljudi na Marakani. Publika je željna atraktivnijeg takmičenja. Nisam pričao na ovu temu ni sakim iz UEFA, ali imamo primer da je odobrila žensku ligu Belgije i Holandije, a slično se razmišlja i za mušku. To su moja razmišljanja, trebalo bi da se razgovara sa FSS kao našim matičnim savezom, da se vidi kakav je stav u ostalim fudbalskim savezima, koji je interes fudbala u celini", rekao je Terzić.