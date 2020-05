OSUŠILE SU MU SE RUKE I NOGE! Mihina ćerka otkrila jezive detalje bolesti: Tata nije mogao da me zagrli!

Viktorija Mihajlović (23), najstarija ćerka srpskog asa, otkrila je da je napisala knjigu "Siniša, moj otac", koja bi trebalo da bude objavljena 19. maja. Otkrila je i neke teške detalje.

Miha posle strašne bolesti opet trenira, ćerka je presrećna što se legendarni as vratio na teren posle užasnog perioda.

- Do skoro je samo šetao, a sad može da trenira. Znam koliko je to želeo i zato sam srećna. Kad sam ga videla kako trči, prisetila sam se svega što je prošao. Zbog bolesti nije imao snage da me zagrli, noge i ruke su mu se osušile, izgubio je kosu... Pokazao je kakav je borac i da nikada ne odustaje - poručila je Viktorija.

Mihajlović je udružio svet fudbala, ali i još jednom je pokazao koliko je jak i spreman da se bori. Njegova volja je čelična.