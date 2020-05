Hrvatski fudbalski menadžer otkrio nove detalje sa "Maksimira": Arkan je imao pištolj, Piksi se tresao, a Prosinečkom sam rekao da se ne plaši – on je naš (VIDEO)

Jure Ravić, danas fudbalski menadžer, a nekad je bio redar na utakmicama i to između ostalog i na onoj istorijskoj koja nikada nije odigranana Maksimiru 13. maja 1990. godine između Dinama i Crvene zvezde.

- Ja sam onaj redar u beloj košulji. Svake se godine na taj datum gledam na televizijskim snimcima, tako je bilo i ovaj put, na 30-godišnjicu. Odmah nakon što je Boban udario milicajca - priseća se Ravić.

Ravić se prisetio šta je rekao Robertu Prosinečkom kada je haos počeo.

- Pazio sam na igrače obe ekipe koliko sam mogao. Kad je počela tučnjava, Arkan je naredio da igrači Zvezde odu u tunel, pa u svlačionicu. Video sam da je Arkan naoružan, da ima pištolj ispod sakoa. No, igrači Zvezde su bili u strahu. Dragan Piksi Stojković se tresao, a ja sam prišao Robertu Prosinečkom i rekao mu: ‘Ne boj se, ti si naš, tebi neće nitko ništa!’ I on je bio uplašen - istakao je Ravić.

Na kraju Hrvat kao i mnogi na Balkanu misle da je baš tada u “Maksimiru” počeo rat.

- To je bio dan u kojem je milicija čuvala Zvezdine navijače i tukla Hrvate. I ja spadam među one koji smatraju da je zapravo već tada na neki način počeo rat - zaključio je on.