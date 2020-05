MESIJU ĆE SE ISPUNITI ŽELJA?! U Barselonu stiže Argentinac težak 111 MILIONA EVRA

Fudbalski klub Barselona odlučio je da Lionelu Mesiju ispuni najveću želju pa je krenuo u napad na najveće pojačanje. Lautaro Martinez uskoro bi mogao da obuče dres katalonskog velikana.

Španski mediji prenose da su brojni detalji završeni u prethodnih nekoliko dana i da je ostalo sve manje sitnica koje će dovesti do potpisa, a svakako se ništa neće formalizovati do nastavka španske i italijanske lige.

📰 [Mundo Albiceleste🥈] | Lautaro Martinez of Inter reportedly very close to joining Barcelona



🔴 Only a few details remain before it’s made official and a Barcelona player is expected to be part of the deal pic.twitter.com/CNAX8wvE08