VELIKO SRCE BIVŠEG GOLMANA CRVENE ZVEZDE: Stamenković celu platu donirao fondu za borbu protiv COVID-19, Azerbejdžan bruji o potezu Srbina!

Nekadašnji golman Crvene zvezde Saša Stamenković napravio je potez o kom priča ceo Azerbejdžan, po ko zna koji put dokazao je da ima veliko srce.

Ljudska dobrota i ljubav nemaju granice. Dokaz za to je nekadašnji golman Crvene zvezde, a sada član azerbejdžanskog Sabaha Saša Stamenković. Pandemija korona virusa hara planetom, a izuzetak nije ni Azerbejdžan. Srpski golman odlučio je da celu jednu platu donira Fondu za borbu protiv COVID-19 u Azerbejdžanu.

To je postalo udarna vest u ovoj zemlji koju Stamenković smatra svojom drugom kućom. Sve oko humanog dela sjajnog golmana otkrio je poznati azerbejdžanski TV voditelj Gundiuz Abaszadeh.

– Saša Stmaneković je Srbin, za kog je Azerbejdžan postao rodna zemlja. Saša to uvek naglašava ne samo rečima, već i delima. Svi znate mog kolegu Anara Džafarsoija? To je naš kolega koji je oboleo od korona virusa. Stamenković je od mene tražio broj telefona i razgovarao sa Anarom i ponudio mu pomoć, baš kao i njegovoj majci koja je takođe zaražena. Ovde finansijska pomoć nije toliko bitna. Država je preuzela sve troškove njihovog lečenja. Ali, Stamenković je jedini strani fudbaler koji je kontaktirao novinara sa želom da mu pomogne. Na kraju, otkriću vam, iako on nije želeo da se reklamira, donirao je poslednju platu u Fond za borbu protiv korona virusa – napisao je poznati voditelj Abaszadeh.

HotSport je stupio u kontakt sa sjajnim golmanom Sašom Stamenkovićem.

– To je najmanje što sam mogao da uradim. Ovde sam sedam godina i želim uvek da pomognem, nebitno da li sam u Srbiji, Kazahstanu ili Azerbejdžanu. Sam Anar je rekao kada sam ga pozvao da pomognem da ga domaći igrači nisu pozvali. Veoma mi je drago što su ga moj poziv i ponuđena pomoć obradovali u veoma teškom trenutku kada se bori sa virusom koji širom sveta odnosi ljudske živote – rekao je Saša Stamenković za HotSport.

Saša Stamenković je član azerbejdžanskog Sabaha.