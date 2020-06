Ben želi pobedu protiv Partizana i duplu krunu

Fudbaler Crvene zvezde El Fardu Ben rekao je danas da je cilj ekipe osvajanje duple krune, a da bi voleo pobedu protiv Partizana u polufinalu Kupa, kao poklon za rodjendan.

"Ukoliko pobedimo u derbiju, biće mi to možda i najlepši rodjendan u životu. Naravno, to nam je cilj. Želimo duplu krunu i na tom putu moramo da pobedimo i Partizan. Svi smo fokusirani, spremamo se dobro za taj meč i verujem da ćemo biti na visini zadatka. Za derbi nam ne treba posebna motivacija, igrao sam ih već nekoliko u karijeri, jedan sam od iskusnijih u timu, znam šta mogu da očekujem i pokušaću da to prenesem na mladje saigrače", rekao je Ben za sajt kluba.

Fudbaleri Zvezde igraju u sredu od 20 časova u Humskoj protiv Partizana, u polufinalu Kupa Srbije. Ben će u sredu proslaviti 31. rodjendan.

Crveno-beli su odbranili titulu šampiona i sada žele da osvoje Kup kako bi osvojili duplu krunu. Partizan brani trofej u Kupu.

"Dominantno smo osvojili titulu. Najbolja smo ekipa u Srbiji i to su rezultati pokazali na pravi način. Imamo potencijalno dve utakmice u Kupu, još 180 minuta borbe i samo razmišljamo o tome da posle 24. juna budemo osvajači duple krune. Naravno, bez obzira na to što smo obezbedili titulu i u preostala dva kola ćemo nastojati da pobedimo. To je filozofija Dejana Stankovića", naveo je napadač sa Komora.

Utakmica će se igrati pred navijačima, što raduje Bena. On je rekao da ekipi mnogo znači podrška i da su pune tribine dodatna motivacija.