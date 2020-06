ZARAZA NE PRESTAJE DA SE ŠIRI! Dvojica fudbalera u Premijer ligi OBOLELI OD KORONE

Neimenovani igrač Noriča propustiće povratnički duel sa Sautemptonom 19. juna.

U prethodnih sedam krugova testiranja na koronavirus potvrđeno je 14 pozitivnih i 7.474 negativnih uzoraka.

A Norwich player - and one other person at a Premier League club - has tested positive for coronavirus in the latest round of testing.