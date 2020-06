ŠOK U SENTI! TSC POBEDIO CRVENU ZVEZDU - Šampion poražen rezultatom 2:1!

Strelci za ekipu, koja je kao debitant potvrdila da je najprijatnije iznenađenje prvenstva, bili su Boris Varga u 13. i Nenad Lukić u 17, dok je jedini gol za Zvezdu postigao Nemanja Milunović u 78. minutu.

Ranije danas Inđija je savladala Vojvodinu 2:0, a od 19 sati igraju Partizan - Čukarički.

FULL TIME | Zvezda suffer a 2-1 defeat at the hands of @FK_TSC in Senta. Nemanja Milunović scored late on for the red and whites, but it wasn't enough as the hosts scored two goals scored in the opening stages of the game. 🔴⚪#fkcz #tscczv pic.twitter.com/uF6U52p3PW