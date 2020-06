REGIONALNI MEDIJI izveštavaju o odlasku srpske i jugoslovenske fudbalske legende! (FOTO)

Vest o smrti Ilije Petkovića brzo se proširila među ljubiteljima fudbala širom regiona, a i šire. Najuticajniji mediji u Hrvatskoj, Crnoj Gori, BiH i Sloveniji izvestili su o odlasku legendarnog srpskog i jugoslovenskog fudbalera.

U prvim reakcijama u regionalnim medijima, svi se uglavnom bave biografijom nekadašnjeg selektora Srbije i Crne Gore, i podsećaju na zdravstvene probleme koji su u prethodnih nekoliko dana značajno ubrzali odlazak sa životne scene stratega koji je nacionalni tim na Mundijal 2006. godine odveo sa prvog mesta kvalifikacione grupe u kojoj su bili Španija i Belgija.

Odlazak Ilije Petkovića ispraćen je i u Švajcarskoj, u kojoj je legendarni fudbaler OFK Beograda započeo internacionalnu trenersku karijeru, kada je 1993. godine preuzeo švajcarski Servet.

Takođe, izraze saučešća porodici nekadašnjeg stratega na zvaničnoj "Tviter" stranici posvećenoj Mundijalima uputila je i FIFA.

Ilija Petkovic, who starred for Yugoslavia at the 1974 #WorldCup and guided Serbia and Montenegro to the 2006 edition as coach, has died at the age of 74.



Our thoughts are with his loved ones at this sad time. pic.twitter.com/5aDy5nrgPu