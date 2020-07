GOSPODIN SINIŠA MIHAJLOVIĆ! Gest srpskog trenera za POŠTOVANJE!

Džuvara (18) je nedelju postigao prvi gol u dresu Bolonje i pomogao ekipi da pobedi favorizovani Inter sa 2:1. On je kao migrant 2016. godine došao iz Gambije u Italiju i imao je mnogo problema da dobije dozvolu da igra.

Uspeo je to 2016. godine kada je potpisao za Virtus, a zatim je godinu dana kasnije prešao u Kjevo. On je prošle godine došao na pozajmicu u Bolonju.

Mihajlovic: 'Don't ruin Juwara': Sinisa Mihajlovic warns the media not to ‘ruin’ Musa Juwara after his debut Serie A goal and insists Bologna were ‘awful for 25 minutes’ in their win over Inter. https://t.co/nAlP6Pbec8