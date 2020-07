Oglasio se Prosinečki: Ili će reći da ne volim Dinamo ili će pisati: 'Ma šta će nam on?'

Hrvatski trener Robert Prosinečki nije želeo preterano da komentariše spekulacije o njegovom preuzimanju Dinama iz Zagreba.

On kaže da je trenutno fokusiran na svoj trenutni klub Kajzeri i borbu za opstanak u turskoj Superligi.

"Sve što sad kažem, neće biti dobro. Nećemo o tome, bilo što da kažem, ovdašnji će mediji preneti sve moje reči. Neko će to korektno preneti, neko će, pak, nešto napisati pogrešno, pa bi se neke iskrivljene rečenice poput bumeranga mogle vratiti u Zagreb. Usredsređen sam isključivo na Kajzeri", rekao je Prosinečki i dodao:

"Kažem li da me u ovom trenutku to ne zanima, neki će napisati da ne volim Dinamo! Ukoliko, pak, iskažem želju da dođem u Maksimir, onda će se javiti oni drugi i napisati: 'Ma šta će nam on?' I zato ne volim o tome da pričam".

Prosinečki je prokomentarisao je i dešavanja u španskoj LaLigi, te međusobne optužbe Reala i Barselone da suprotnom taboru pomažu sudije i VAR.

"Pre je Serhio Ramos vikao da sudije pomažu Barseloni! Uvek je to tako i uvek će to biti tako, onaj koji gubi uvek će optuživati sudije, ili VAR, da rade za onog drugog. Njihovo je suparništvo veliko i za svoje se neuspehe neretko traži alibi u nekome trećem", istakao je Prosinečki.

Ukoliko Prosinečki preuzme Dinamo, biće mu to prvi hrvatski klub koji vodi samostalno.

U karijeri je još trenirao Crvenu zvezdu, te selekcije Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana.