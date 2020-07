OPORAVIO SE OD SRČANOG UDARA - Legendarni Kasiljas se vraća u Real Madrid (FOTO)

Kasiljas će uskoro objaviti da završava karijeru. On se oporavio od srčanog udara koji je imao prošlog maja, ali od tada nije igrao. On je proslavio osvajanje šampionske titule sa Portom, a sinoć je titulu osvojio i njegov bivši klub Real Madrid.

Kasiljas je prošao sve selekcije Reala, odigrao je 725 utakmica za prvi tim, a 2015. godine je napustio "Santjago Bernabeu" i prešao u Porto.

On je nedavno najavio da će se kandidovati za predsednika Fudbalskog saveza Španije, ali se prošlog meseca povukao iz trke.

