Saradnja koju imaju dva centralna defanzivca u nekoj ekipi često je nemerljiva sa bilo kojom drugom.

To i misli Koks, koji je za "The Athletic" pisao o tandemu koji se odlično pokazao mimo svih očekivanja.

U pitanju je defanzivni par Lestera koji čine Englez Džoni Evans i Turčin Čaglar Sojunču.

Britanac je Evansa i Sojunčua uporedio sa psom i mačkom.

"Psi su podsticajni, energetični i želji akcjie. Oni žele da odmah uzmu loptu tako što će je pojuriti, skočiti na nju, doći do nje kako god znaju i umeju. Onda će nekome dati loptu i biti spremni da je ponovo pojure.

Mačke su lukave, proračunate, napadaju iz mesta. One loptu uzmu tako što strpljivo čekaju, pametno se pozicioniraju i onda samo ispruže šapu. One će zadržati loptu kako ne bi morale kroz sve ponovo da prolaze".

Koks ističe da veliki broj vrhunskih štoperskih saradnji podseća upravo na anegdotu o mački i mišu, a baš takav par bili su nekadašnji defanzivci Mančester junajteda.

Nemanja Vidić i Rio Ferdinan jedini su štopersi par koji je bio u premijerligaškom timu sezone tri godine zaredom.

"Vidić je bio pokorni pas - veran i hrabar. Ferdinan je bio opuštena mačka - miran i sabran", opisao ih je novinar "The Athletic"-a.

