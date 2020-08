Premijer liga: Od nove sezone ponovo tri izmene

U Premijer ligi od naredne sezone ponovo će biti dozvoljene samo tri izmene, odlučeno je danas na sastanku klubova.

Kako prenosi Bi-Bi-Si (BBC), klubovi su izglasali povratak na staro pravilo jer su smatrali da više izmena poguduje najjačim i najbogatijim.

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) dozvolila je dve izmene više zbog opterećenja fudbalera nakon "restarta" sezone, prvobitno do septembra, a potom je to pravilo produžila sve do avgusta 2021. godine.

To znači da će pet izmena, ukoliko tako odluče nadležni, moći da se koristi i na reporezentativnim takmičenjima, EURO i Kopa Amerika, narednog leta.