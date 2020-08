"Odbio sam Pabla Ekobara"! LEGENDA ZVEZDE VLADICA POPOVIĆ NAJVEĆEM NARKO-BOSU REKAO OVO!

Vladica Popović, legenda srpskog fudbala u kome se proslavio najpre kao igrač, a onda i trener Crvene zvezde, preminuo je ovog utorka u 85. godini, a neke od njegovih anegdota večno će se pamtiti.

Kada je Crvena zvezda u Tokiju pobedila čileanski Kolo Kolo (3:0) i postala prvak sveta, upravo je on bio kormilar te ekipe, koja se prethodno rastala sa Ljupkom Petrovićem.

Ali, crveno-bele nije samo do krova planete sa klupe predvodio Vladica Popović, već je on u sezoni 1991/1992. obranio i titulu šampiona Jugoslavije, a finalu Evropskog superkupa izgubio je od Mančester junajteda (mada "delije" nikada neće "oprostiti" Englezima što se igrao samo jedan meč, i to na njihovom terenu, za šta je bio kriv krvavi raspad SFRJ).

- Samo je Jugoslavija mogla da napravi onakvu generaciju Crvene zvezde. Nažalost, ja neću doživeti da Zvezda ponovo bude prvak Evrope i sveta, ali vam iskreno želim da vi to vidite još barem jednom u životu. Voleo bih da neko uskoro ponovi moj i uspeh Ljupka Petrovića, ali sa svoje 84 godine nisam optimista - rekao je Vladica Popović.

Prema pisanju medija rekao je da je znao da takvom čoveku ne sme da kaže da ću da razmisli, jer bi to bilo isto kao da je pristao.

-Pogledao sam ga u oči sa iste razdaljine kao što sada gledam vas, skupio sam hrabrost i rekao: “Hvala, ali ja to ne mogu”. Tražio je da ne odbijam odmah, pričao da će napraviti zabavu u svojoj vili sa najlepšim ženama samo za mene, da ću dobiti koliko god para želim... Međutim, znao sam da ne smem u tako nešto da uđem. Ako me pitate da li sam se uplašio kada sam ga odbio, neću vas lagati. I sad mi kolena klecaju kad se setim, ali zato i sada znam da sam doneo jedinu ispravnu odluku u tom trenutku - pričao je Popović.

Donosio je legendarni Popović mnogo ispravnih odluka u životu, a na sreću armije crveno-belih navijača - mnoge od njih i na "Marakani". Upravo zato je i njegov odlazak - teško pao svim pristalicama Crvene zvezde, ali i svim ostalim iskrenim ljubiteljima fudbala.