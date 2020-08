UŽAS! FUDBALER PREMINUO U TOKU UTAKMICE - Na pet minuta do poluvremena svi su videli Mihaila kako LEŽI MRTAV, nije mu bilo spasa!

View this post on Instagram

Футбол - это большая и единая семья. Не проходите мимо. Давайте поможем вместе! ⠀ 4276 3801 6001 7476 ⠀ 😱😱😱 ⠀ Вчера в матче команд 2003 г.р. между командами Строгино-2 и Олимпик Бибирево произошёл ужасный инцидент. ⠀ За 5 минут до перерыва кто-то из игроков крикнул: - «Остановите игру»! ⠀ На поле лежал футболист Олимпика Михаил Колосов. Обе команды подбежали и увидели его без сознания. Первую медицинскую помощь оказали, далее на поле заехали две машины скорой помощи и одна реанимационная. Михаилу пытались запустить сердце на протяжении 30 минут. ⠀ После, как говорит один из очевидцев, ему запустили работу сердца с помощью искусственной вентиляции легких. Его отвезли в больницу, в которой, как сообщается он скончался. ⠀ Все, кто знает какие-либо данные о семье Михаила просьба сообщить. Футбол - большая и единая семья, давайте не оставим это без внимания и поможем близким Михаила! ⠀