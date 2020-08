Ivanić nakon trifunfa Crvene zvezde: Nadam se da će biti još golova!

Fudbaler Crvene zvezde Mirko Ivanić rekao je da je zadovoljan pobedom crveno-belih u prvom kolu kvalifiakcija za Ligu šampiona.

Izabranici Dejana Stanković sinoć su ubedljivo pobedili Evropu sa Gibraltara 5:0 i plasiralli se u narednu rundu kvalifikacija, a dva gola postigao je Ivanić.

"Mislim da nismo ušli najbolje u utakmicu. Videlo se da smo nervozni, jer su ovo kvalifikacije za Ligu šampiona i svesni smo da se svaka greška skupo plaća. U drugom poluvremenu smo se stabilizovali i što je najvažnije ubedljivo smo pobedili i prošli dalje. Siguran sam da ćemo se za sledeću utakmicu pripremiti još bolje", rekao je Ivanić za klupski sajt.

On je istakao i da je Zvezdin cilj jasan, a to je grupna faza Lige šampiona.

"Nisam mnogo razmišljao o tome da li ću dati gol. Uvek želim da dam svoj doprinos ekipi i sinoć je to bilo sa dva gola, a nadam da će ih biti još. Svi ovde imamo isti cilj, a to je plasman u grupnu fazu Lige šampiona i zato svi dajemo svoj maksimum. Nekada utakmice neće biti lepe za gledanje, kao što je slucčj sa prvim poluvremenom meča, ali verujem da ćemo uspeti u onome što smo zacrtali. Mi smo već navikli na ovakav ritam utakmica. Ne žalimo se, to je naš posao, tako da spremno čekamo petak i duel sa Proleterom", zaključio je Ivanić.