MBAPE EMOTIVAN: Plakao sam celu noć, još se ne osećam sjajno, ali ću poginuti u nedelju na terenu

Plasmanom u finale Lige šampiona PSŽ je obradovao i sebe i navijače.

Koliko je pobeda u polufinalu protiv Lajpciga bila emotivna za igrače ne krije ni najveće čudo od fudbalera Kilijan Mbape:

- Posle Sent Etjena, mislio sam da sam mrtav. Plakao sam cele noći. Osećao sam se loše, ali nisam hteo da to bilo kome pokažen. I dalje se ne osećam sjajno, ali ću "poginuti" na terenu u nedelju! Hoću pobedu - jasan je Mbape, koji se nije baš uspešno oporavio od povrede protiv Sent Etjena, i u polufinalu Lige šampiona na terenu je bio do 86. minuta.