BOMBA U BARSELONI: Mesi javio da odlazi! Hitan sastanak na Nou Kampu

Lionel Mesi je saopštio Barseloni da želi da aktivira klauzulu i napusti klub, prenosi TyC Sports. Sa naznakom eksluzivno, oni otkrivaju i detalje ugovora potpisanog 2017. godine.

Nakon sastanka koji je obavio sa novim trenerom Ronaldom Kumanom, Argentinac je odlučio da ode iz kluba. Razlog za to su rezultatska kriza u kojoj se tim nalazi, ali i to što on ne vidi kako bi se situacija popravila.

Lionel Mesi ima 33 godine i pred njim je poslednji deo karijere, a zanimljivo će biti kakvu odluku donosi ovog leta.

Pep Gvardiola ga zove u Mančester siti, Inter se potajno nada već duže vremena, MLS je jedna od interesantnih opcija, a povratak u domovinu je uvek moguć. Njegov grad, Rosario, ga čeka raširenih ruku.

Odlazak Lionela Mesija biće više od samog transfera za Barselonu. Kako je preneo ovaj medij, u ugovoru koji je potpisan pre tri leta, omaleni ofanzivac ima klauzulu po kojoj može samovoljno da napusti tim pred sezonu 2020/21!

To znači da Mesi ne bi bio prodat, već bi njegov ugovor bio raskinut, a on kako slobodan igrač birao sredinu za nastavak karijere. Verovatno jedan od najšokantnijih detalja u fudbalskoj istoriji.

Tokom poslednjih nekoliko dana ronald Kuman je obavio razgovore sa nekoliko fudbalera Barselone. Nakon što je Žerar Pike istakao da bi mogao da ode iz kluba, Holanđanin je poručio Luisu Suarezu i Arturu Vidalu da mu nisu potrebni za narednu sezonu.