FUDBALER AJAKSA SE SRUŠIO TOKOM UTAKMICE: Uhvatio se za grudi i pao na travu

Fudbaler Ajaksa je zabrinuo sve na stadionu kada je na prijateljskoj utakmici protiv Herte pao.

On nije gubio svest i komunicirao je sa saigračima, ali je bilo jasno da ima bolove.Držao se za grudi, ali je posle nekog vremena ustao i sam uspeo da izađe iz igre. Trener Ajaksa Erik ten Hag kaže da je Dejlijev ICD uređaj prestao da radi.

- Deluje da je ok za sada, oseća se dobro. Ispitaćemo o čemu je reč - poručio je trener Ajaksa. Aparat koji se spominje je elektronski ICD uređaj koji je prošlog decembra ugrađen u Blindovo srce, kada je igrač imao prvi zdravstveni problem.

I'm just hearing the news about Daley Blind.



If I could give him any advice it would be to retire. He has had a great career & he shouldn't take any risks with his heart condition.



I always thought that he was a majestic footballer & I was devastated when he left. pic.twitter.com/dvwfapaHyv