MESI I DALjE PROMOTER BARSELONE: Leo uzdanica najave nove sezone (FOTO)

Na Tviter stranici Barselone pre sat vremena osvanula je najava nove sezone 2020/2021 kluba sa “Kamp Noua”, a na slici kao glavni u centru nalazi se Lionel Mesi. Iza njega “stoje” petorica koje je novi trener Ronald Kuman pomenuo da ih sigurno vidi u timu za narednu seznu: Dembela, De Jong, Pike. Grizman i Ter Štegen.

Da li afera Mesi postaje markentinški trik ili je stvarnost trebalo bi da se otkrije posle sastanka Leovog oca sa predsednikom FK Barselona Mariom Bartomeuom.

