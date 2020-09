Stanojević otkrio zašto se vratio u Partizan (VIDEO)

Fudbalski klub Partizan predstavio je novog-starog trenera Aleksandra Stanojevića.

On će na tom mestu zameniti Sava Miloševića, koji je u utorak otišao posle godinu i po dana provedenih na klupi crno-belih.

Stanojević se posle osam godina vratio u Humsku gde je ostvario najveće uspehe u svojoj karijeri – dve titule, jedan Kup, plasman u Ligu šampiona.

"Drago mi je da sam posle 10 godina ponovo tu, jer sam pre toliko vremena počeo celu priču. Sada se dešava da pored ovakvih legendi imam tu čast da krenem u novu priču, da pokušam nešto novo i nešto dobro da uradim", rekao je Stanojević u uvodu.

I prošlog puta, a i sada je debi bio protiv Rada.

"Znam za taj podatak, znam sve. Generalno ne volim da se vraćam u prošlost, fudbal je uvek sadašnjost. Od prošlosti se ne živi, ali obzirom na broj poruka koje sam dobio kao nikada do sada, shvatam kolika je to želja i emocija. Teško je u celoj toj priči ostati bez neke emocije. Stvarno sam iznanađen takvom podrškom. To mi je dalo veliku inspiraciju. Imao sam i fudbalske i profesionalne, a sada imam i emotivne ambicije. To sam osetio kod bliskih ljudi i to mi da je želju da nešto uradim ovog puta."

Šta je uticalo na mišljenje da se promeni?

"Osam godina nisam bio u medijima srpskim. Pričao sam nekoliko puta sa ljudima iz kluba i pre ovog puta nisam bio spreman. Opredelio sam se za Aziju, tamo sam bio pet godina i napravio sve što sam mogao. Da ne patetišem, ne treba se pričati o emocija, prvenstveno sam ambiciju stavio, da pookušam u Evropi da nešto napravim, jer u Aziji uvek imam mogučnost da odem. Druga stvar je emocija koja te vuče da dođeš ovde i šta se dešava sa našim klubom. Otišao sam iz kluba umoran od svega, kao što je i Savo umoran od svega. Nisam imao energije, moram da budem pošten prema klubu, nije bio trenutak, a sada sam poželeo i imam tu energiju da probam da pokušam nešto da promenim, ako mogu."

U kojoj meri ste pratili Paratizan?

"Pratio sam svaku utakmicu, ali navijački, sa društvom sam gledao. Tek sinoć sam odgledali četiri ili pet utakmica stručno. svaki detalj znam, sve znam i mislim da ekipa ima potencijal. Uvek fali nešto, može da se promeni. Ali, da je sve dobro, ne bih ja danas bio ovde."