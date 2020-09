Ramos pozvao Mesija: Ostani, zbog španskog fudbala

"Mesi zaslužuje da sam odluči kakva je njegova budućnost, ali zbog španskog fudbala, zbog Barselone i zbog Reala, voleo bih da ostane. On čini našu ligu boljom, naše duele u El Klasiku lepšim. On je jedan od najboljih na svetu, bez njega ne bi bilo isto. Zaslužuje maksimalno uvažavanje i ne treba da mu se stvara bilo kakav pritisak u donošenju odluke", rekao je Ramos, a prenosi Marka.

Sergio Ramos: "For the Spanish game and for Barca and for the rest of us, we'd like Messi to stay as we always want the best around." 🤝 pic.twitter.com/vygLQ0dwkw