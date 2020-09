ŠOK ZA NAVIJAČE PARTIZANA! Nekadašnji as Grobara pokušao da izvrši samoubistvo, a OVO JE RAZLOG!? (FOTO)

View this post on Instagram

Deus venho aqui dividir um pouco da minha dor com você!! Foram quase 1 ano de sacrifício. Aonde so eu e você sabia da minha dor,, passei messes de angústia e frustração aonde só eu sabia o tamanho da gravidade!! Mais eu tentei Des do primeiro momento em tentar ajudar e pensar que nada estava acontecendo!! Mais chegou uma hora que não poderiam mais me enganar!!! Tudo que eu passei foram para ajudar as pessoas que eu mais amo!! Mais isso não foi o suficiente!!! Passei momentos de angústia e frustração tendo que lidar com muita coisa situação delicada que não preciso entrar em detalhes..nesse período que passei de angústia e frustração angústia!!juro que queria abandonar tudo!! Mais Deus falou falou comigo!! Que essa não era minha hora de parar!! Porque o verdadeiro campeão ele sempre termina por cima!! Mais aqui eu venho agradecer a uma pessoa especial para mim o nosso presidente que me ajudou do começo a fim dessa história @khalifasaeed Thank you again for everything👏🏻 hoje começa uma nova história novamente⚽️🙏🏻👏🏻 sempregosteidosmaioresdesafioqueavidacolocouwmmeucaminho👐🏻👏🏻💯 o campeão está voltando com Deus coração❤️💚 irei surpreender muita gente amém senhor