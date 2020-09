ŽENA HTELA DA UBIJE LEGENDARNOG FUDBALERA: Isplanirala je svaki detalj, čak je našla i MESTO ZA GROB, a za egzekutora je odabrala LJUBAVNIKA... (FOTO)

Emre Ašik, legendarni fudbaler Turske, i nekadašnji igrač Fenerbahčea, Galatasaraja i Bešiktaša bio je meta sopstvene supruge, koja je pokušala da ga ubije.

Kako prenose mediji iz Turske, Jagmur Ašik je optužena da je planirala ubistvo svog muža. Prema optužnici koju je podigle tužilaštvo, Jagmur je optužena da je svom ljubavniku ponudila oko 1.300.000 američkih dolara da bi organizovao ubistvo njenog muža. Na kraju je sve to priznao i njen ljubavnik Erdiju Sunguru.

- Imali smo aferu. Ona je samo razmišljala o novcu koji bi nasledila nakon Ašikove smrti. Tražila je da ga ubijem, ali odbio sam to - rekao je Sungur istražiteljima.

On je otkrio da je čak htela i da ga "pripremi" za taj čin.

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı



Boşanma sürecinde olan Emre-Yağmur Aşık çifti bu sefer de kan donduran bir olayla gündeme geldi. Yağmur Aşık'ın, sevgilisiyle birlikte kocasını öldürtmek istediği, hatta mezar yeri aradığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/14QzQqaKHT — BASINTÜRK (@basinturkBT) 24. септембар 2020.

- Jednom je donela komad mesa i tražila da pucam u to. Pokušao sam to da uradim, ali sam zatvorio oči. "Ne možeš to uradiš", besno je urlala na mene - pričao je njen ljubavnik.

Međutim, stvari se tu nisu završile. Sungur je Jagmur upoznao s plaćenim ubicom koji je zbog tri ubistva već "ležao" u zatvoru, samo da bi ubio Emrea Ašika. U optužnici se navodi da je Jagmur dala plaćenom ubici pištolj i da su u jednoj turskoj regiji pretraživali sigurna mesta gde bi mogli da zakopaju telo nekadašnjeg fudbalera, nakon što bi ga ubili. Plaćeni ubica je na kraju odustao od svega.