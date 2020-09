Fudbaler Totenhema morao u toalet za vreme utakmice, Morinjo trčao za njim (FOTO+VIDEO)

Fudbaler Totenhema Erik Dajer morao je na kratko da napusti utakmicu sa Čelsijem u Liga kupu, pošto je žurio do toaleta, a nagradu za najboljeg igrača meča dodelio je WC šolji.

Dajer je pri rezultatu 0:1, u 77. minutu sinoćnje utakmice protiv Čelsija napustio teren i otrčao do svlačionce kako bi obavio veliku nuždu. Za njim je odmah potrčao i trener Žoze Morinjo, kako bi proverio da li je sa njegovim igračem sve u redu.

"Možete da zamislite zbog čega!", rekao je Dajer posle utakmice, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Dobro sam, ali ovo mi je bio prvi put. Nisam ništa mogao da uradim, a kada morate da idete, onda morate da idete. Neke stvari ne možete da zaustavite. Ne znam da li je Žoze shvatio šta se dešavalo. Rekao sam Pjeru Emilu Hojbjergu i Tobiju Aldervejreldu da izlazim, jednostavno sam morao da odem. Mučili su me stomačni grčevi i bilo je baš loše", naveo je Dajer.

Dajer se nekoliko minuta kasnije vratio na teren, u pratnji trenera.

"Žoze nije bio srećan, ali nisam mogao ništa da uradim povodom toga, to je bio zov prirode", rekao je Dajer.

Totenhem je izjednačio golom Erika Lamele, a zatim je pobedio Čelsi posle izvodjenja jedanaesteraca. Dajer je prvi šutirao za domaći tim i bez problema je postigao gol iz penala.

Posle utakmice Morinjo je ukazao na težak raspored.

"Nije normalno to što se desilo Eriku Dajeru, moram da ga pohvalim na poseban način. Trebalo bi zabraniti da fudblaler za 48 sati igra dve utakmice na ovako visokom nivou, nakon što je Dajer u nedelju igrao protiv Njukasla. To nije humano. Morao je da ide u toalet, nije imao izbora. Ali, to se dešava kada dehidriraš, što je sada bio slučaj", naveo je on.

"Kada je Dajer izašao, odmah sam shvatio šta se dešava i otišao sam tamo da izvršim pritisak da se to što pre obavi. To je sve bila posledica njegovog fizičkog stanja, nije imao snage u mišićima. Ne želim da verujem da ćemo imati još jednu ovakvu nedelju. Ako nadležni ne brinu o fudbalerima, ja brinem", naveo je Morinjo.

Dajer je posle utakmice na društvenim mrežama podelio fotografiju na kojoj je prikazana nagrada za najboljeg igrača utakmice postavljena na WC šolji, uz rolne toalet papira i poruku: "Pravi igrač utakmice".