OGLASIO SE ITALIJAN KOJI JE UMRO OD SMEHA KADA JE IZVUKAO ZVEZDU: Poslao poruku Delijama, NEĆE IM BITI SVE JEDNO!

Ferari je, prilikom izvlačenja kuglica u Nionu, bilo teško da izgovori ime srpskog šampiona u čemu su neslavno pokušali da mu pomogli ostali učesnici žreba.

"FK Hrvena cvecda", rekao je Mihael Heselšverd, direktor UEFA takmičenja dok se Ferara cepao od smeha.

Ciro Ferrara had absolutely zero intention of trying to pronounce Crvena zvezda at today's #UELdraw 🤣



There's a reason we call them Red Star Belgrade 😆 pic.twitter.com/3rck8TeKFM