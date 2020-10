POBEDA! Nakon velike drame i majstorije Milinković Savića ORLOVI U FINALU PLEJ-OFA!

Dva gola dao je, kao rezerva, Sergej Milinković Savić, svoja dva prva u nacionalnom dresu, povevši tako "orlove" korak bliže EURO 2021.

Ujedno, bio je to prvenac asa Lacija u reprezentativnom dresu.

Srpski tim prethodno je imao nekoliko sjajnih šansi, a najbolje Aleksandar Mitrović i Đuričić. Ipak, sedam minuta kasnije izjednačio je Matijas Norman, pa je odluka pala u produžecima, tačnije u 102. minutu majstorijom Milinkovića-Savića, lob udarcem, posle akcije Darka Lazovića i Dušana Tadića.

Sergej je demonstrirao vrhunsku klasu, u jednoj od najvažnijih reprezentativnih utakmica u poslednje dve decenije i pokazao zašto je fudbaler koji vredi 100 miliona evra.

Da li će posle dve decenije na kontinentalnom šampionatu i igrati - 12. novembra će u Beogradu odlučivati sa pobednikom meča Škotska - Izrael (produžeci u toku, 0:0).

TOK MEČA: 

120. minut - Utakmica je produže za još minut!

108. minut - Probao je Kolarov iz prekida sa 20 metara, ali sjajna odbrana golmana domaćih.

105. minut - Zavšren je prvi produžetak!

102. minut - GOOOOOL! Majstorija Milinković Savića.

101. minut - STATIVA! Probio je Lazović po desnoj strani, opalio i pogodio okvir gola. Probao je Tadić u nastavku, ali pravo u golmana domaćih.

100. minut - Bez prave prilike u nastavku.

91. minut - Počeo je prvi produžetak!

Igraće se produžetci!

90. minut - Utakmica je produžena za 4 minuta!

88.minut - Izjednačenje! Norman do prvog gola i izjednačenja rezultata.

82. minut - GOOOOOL! Sergej pogađa za Srbiju i donosi prednost Orlovima u Oslu, samo par minuta nako što je ušao u igru.

80. minut - U igru su ušli Milinković-Savić i Milivojević, umesto Maksimovića i Đuričića.

74. minut - Odličan šut Kinga iz okreta, ali pravo u Rajkova koji loptu boksuje u korner.

73. minut - Sjajan pokušaj Kolarova sa više od 30 metara po zemlji, ali odlučna odbrana gomalan domaćih.

71. minut - Probali su Norvežani iz daljine, ali bez uspeha. Deo meča u kome nije bilo previše šansi.

58. minut - Ponovo je glavom probao Mitrović, ali ponovo pogađa u golmana domaćih.

55. minut - Neverovatan promašaj Đuričića koji je sa 4 metra pogodio golmana domaćih posle pasa Lazovića.

48. minut - Centrirao je Tadić, loptu glavom udario Mitrović, ali lopta ide pored gola domaćih.

46. minut - Počeo je drugi deo igre!

Završen je prvi deo igre.

45. minut - Serlot je probao probao glavom posle centaršuta Halanda, ali sjajna parada Rajkovića koji je sačuvao mrežu naše reprezentacije. Srbija ima pordšku čak i u Oslu.

35. minut - Probio je Đuričić po levoj strani, uklizao je Mitrović na nekih pet metara od gola domaćih i lopta ide preko prečke. Promašio je praktično zicer Mitrović.

32. minut - Najbolja prilika na meču za domaće. Posle kornera probao je glavom Haland, ali sa gol linije loptu izbija Maksimović.

25. minut - Ponovo je bio u prilici Mitrović, zakačio je glavom napadač Srbije, ali lopta prolazi par milimetara od desne stative gola domaćih.

19. minut - Ponovo je dobro centrirao Tadić, glavom je šutirao Mitrović, ali sudija je pokazao ipak ofsajd pozciju.

We are following all Norwegian Covid -rules.

We are at the Stadium, but not allowed to watch the game outside. We are in a “cage”. But we don’t care. We are singing for our National Team playing Serbia tonight. @nff_info pic.twitter.com/L7XhSDJX1x