VRANJEŠ POZITIVAN NA KORONU! Zbog bosanskog fudbalera otkazana utakmica njegovog kluba (FOTO)

Prijateljska fudbalska utakmica između Anderlehta i Borusije Dortmund, koja je trebalo da bude odigrana u subotu, otkazana je zbog pojave koronavirusa u oba tabora.

Među zaraženima na belgijskoj strani je i bivši reprezentativac BiH Ognjen Vranješ, dok nisu poznata imena ostalih sa pozitivnim nalazom na virus kovid.

Oba kluba su u saopštenjima obavestila javnost da je meč otkazan iz već navedenih razloga.

Borusija je u svom saopštenju navela da ih je Anderleht odmah obavestio o situaciji u ekipi, te su iz predostrožnosti odlučili da ne igraju prijateljski meč.

- Želimo zaraženim igračima Anderlehta brz oporavak - poručio je nemački klub.

Update - our friendly against @BVB planned for this Saturday is cancelled after a positive Covid-19 test in both teams.



Stay safe, everyone.