Turska - Srbija (2:2), "ORLOVI" PROKOCKALI PREDNOST! Nakon sigurnog vođstva REMIZIRALI U ISTANBULU (FOTO+VIDEO)

Nisu "orlovi" zaslužili da izgube, bili su bolji rival, ali su zahvaljujući svojom neopreznošću dozvolili domaćoj selekciji da izbegnu poraz.

Vodili su izabranici Ljubiše Tumbakovića sa 0:2, no ni to nije bilo dovoljno da se ostvari prva pobeda u Ligi nacija.

Golove za našu selekciju su postigli Sergej Milinković-Savić i Aleksandar Mitrović nakon što je realizovao jedanaesterac.Za Tursku su precizni bili Čalhanoglu i Tufan.

Imala je Srbija posle drugog primljenog gola nekoliko dobrih šansi da pobedi, ali su igrači Šenola Guneša uspeli da odole.

"Orlovi" su ispustili priliku da dođu do prve pobede u Ligi nacija. Istina, nije ni Turska još uvek upisala trijumf.

Srbija je posle remija ostala na poslednjem mestu na tabeli sa dva boda, dok Turska ima tri.

Sastavi timova:

Turska: Gunok - Čelik, Demiral, Tekdemir, Kaldirim - Tufan, Jokuslu - Under, Čalhanoglu, Karaman - Jilmaz.

Srbija: Dmitrović - Milenković, S. Mitrović, Kolarov - Lazović, Lukić, Milinković-Savić, Maksimović, Ristić - Đuričić, Mitrović.

DRUGO POLUVREME:

90. MINUT - Crveni karton za Buraka Jilmaza! Dobio je drugi žuti zbog povlačenja Lukića!

85. MINUT - Mogao je Sergej da postigne drugi gol na utakmici, ali je golman Turske odličnom intervencijom sprečio "orlove" sa ponovo povedu.

83. MINUT - Veliku priliku je propustio rezervista Dušan Vlahović. Šutirao je mladi napadač glavom, sa gol linije je loptu izbio Demiral.

76. MINUT - Upela je Turska da dođe do izjednačenja.

70. MINUT - Zamalo da Under donese izjednačenje domaćinu. Šutirao je sa desne strane, ali se ponovo Dmitrović istakao.

65. MINUT - Stativu je pogodio Mitrović. Velika šteta, vrlo lako je moglo da bude 1:3. Važno je da se "orlovi" nisu povukli nakon primljenog gola.

64. MINUT - Pokušao je Milinković-Savić glavom. Golman Turske je odbio loptu u korner.

61. MINUT - Domaći su krenuli po izjednačenje. Dao je gol krila našem rivalu i imali su polupriliku za izjednačenje, no čuvar mreže "orlova" nije dao da bude savladan.

57. MINUT - Uspela je Turska da smanji rezultat.

49. MINUT - Mitrović duplirao prednost! Penalu je prethodio prekršaj nad Sergejom Milinković-Savićem, a fudbaler Fulama je bio siguran egzegutor najstrože kazne.

PRVO POLUVREME:

45. MINUT - Kraj prvog poluvreme. "Orlovi" zasluženo vode u Istanbulu.

43. MINUT - Odlično stoje izabranici Ljubiše Tumbakovića na terenu. Tuska ne može ozbiljnije da pripreti i to je dobro.

35. MINUT - Nema mnogo prilika od kada je Srbija povela. Naši fudbaleri znalački čuvaju stečenu prednost i nedozvoljavaju Turcima da zaprete Dmitroviću.

29. MINUT - Dobra šansa za Ristića. Sa nekoliko metara je šutirao, ali je lopta otišla pored gola Gunoka.

21. MINUT - GOOOOL Srbija vodi! Sergej Milinković-Savić je strelac. Odlično je Ristić centrirao, a fudbaler Lacija sjajnim udarcem glavom doveo "orlove" do vođstva.

