OVO SE JUNAJTEDU NIJE DESILO PUNIH 30 GODINA: Legenda kluba svesna problema

FUDBALERI Mančester junajteda su ovu sezonu počeli loše kada je u pitanju Premijer liga.

"Crveni đavoli" su juče poraženi od Arsenala sa 1:0 na svom terenu i tim neuspehom su produžili negativnu seriju.

Naime, tim koji sa klupe predvodi Ole Gunar Solskjer nema pobedu na poslednjih šest prvenstvenih utakmca na "Old Trafordu", što je najduža serija još od 1990. godine.

Ove sezone Junajted je odigrao četiri utakmice - tri puta je izgubio i jednom remizirao.

Bivši vezista engleskog velikana, Roj Kin smatra da će cenu kao i uvek prvi platiti trener.

- Nema karaktera. Ne vidim to na terenu, ne vidim muškarce. Ne vidim muškarce koji će biti sa vama u rovovima, momci kojima veruješ, Bog na pomogao. Ole ih opisuje kao dobre momke, top četiri je van dometa. Kažu da nema mesta panici, ali mislim da ima dovoljno mesta za tako nešto. Nema reakcije, moje oči me ne lažu. Gledam zagrevanje, Kavani nije ni šutirao a uvode ga kako bi promenio tok utakmice. Nema entuzijazma, nije sve do trenera nekad je do igrača, ali Ole će platiti punu cenu. Izgubiće svoj posao radeći sa ovakvom grupom igrača - rekao je Kin.

Junajted do reprzentativne pauze ima još dve utakmice. Najpre u sredu putuje u Istanbul na meč trećeg kola Lige šampiona protiv Bašakšehira, a potom ga očekuje teško gostovanje u Premijer ligi protiv Evertona.