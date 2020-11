Biografija Siniše Mihajlovića "Igra života": Bolji sam čovek

Knjiga "Igra života", biografija proslavljenog srpskog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, objavljena je danas u Italiji.

Mihajloivić je u knjizi opisao svoj život, od početaka u Borovu selu, preko Crvene zvezde do Italije i borbe sa leukemijom. U razgovoru za "Korijere dela sera" Mihajlović je rekao da ga je borba sa opakom bolešću promenila.

"Postao sam bolji čovek. Bolest me ojačala i promenila. Uživam u svakom trenutku, nije tako bilo ranije. Bolest nije greška, to se dogodi, a ja nisam nikakav Supermen, ni heroj. Bio sam uplašen i nije me sramota da to kažem".

Mihajlović je otkrio da je u bolnicu u Bolonji primljen pod lažnim imenom.

"Bio sam "Cgikjltfr Drnovsk", beskućnik od 69 godina. Nisu želeli da izazovu pažnju drugih pacijenata. Nakon prve dve terapije zaista sam izgledao kao 69-godišnjak", rekao je Mihajlović.

On je govorio i o kontroverzama koje su ga pratile kroz karijeru, ratu u bivšoj Jugoslaviji, sukobu sa Igorom Štimcem, "pljuvanua" Patrika Vijere, nakon što ga je Francuz nazvao ciganinom na utakmici Lacija i Arsenala, a posebno o prijateljstvu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.