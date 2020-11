KOD ARKANA ME JE PRIVUKAO NJEGOV ŠARM ĐAVOLA: Autobiografija Siniše Mihajlovića ZAPALILA ITALIJU - Detaljno opisao sukob sa Vijerom

Autobiografija srpskog fudbalskog stručnjaka Siniše Mihajlovića "Igra života" izazvala je burne reakcije u italijanskoj javnosti.

Knjiga je puštena u prodaju, a najzanimljiviji detalji već su se našli u tamošnjim medijima.

Sa posebnom pažnjom Italijani su preneli odlomak u kom popularni Miha opisuje čuveni sukob sa Patrikom Vijerom, koji se dogodio u oktobru 2000. godine.

"Jedna stvar koju ne bih ponovio desila se tog oktobra 2000. godine. Kada sam igrao fudbal, pljuvao sam igrače i delio laktove i uvrede. To se desilo i Vijeri. Rekao sam mu 'od**bi crnčugo' i dobio sam suspenziju od tri utakmice. Pogrešio sam, i to puno. Ali, on je mene nazivao 'jeb**im ciganinom' tokom cele utakmice" ističe Mihajlović i dodaje:

"Ne postoji takva stvar, kao što je rasizam prema Srbima".

U jednom delu autobiografije Mihajlović opisao svoj odnos sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

"U početku me privukao njegov šarm đavola, a kasnije smo postali veliki prijatelji. Nikada neću deliti neke stvari kakve je on delio, ali neću ni poricati prijateljstvo sa njim. I to je deo mog života", istakao je Mihajlović.

Podsetimo, Srbin je već duže vreme na udaru levičara u Bolonji zbog svog prijateljstva sa Arkanom. Zahtevaju da se odrekne Ražnatovića, ako želi da postane počasni građanin Bolonje.