NEREŠENO U BUDIMPEŠTI - Srbija remizirala sa Mađarskom i nastavila niz bez pobede u Ligi nacija! (FOTO)

Srbija je povela sjajnim golom Nemanje Radonjića u 17. minutu, a izjednačio je Zolt Kalmar u 39. minutu.

Ranije danas, u prvom meču u grupi Turska je savladala Rusiju 3:2.

Na tabeli Rusija i Mađarska imaju po osam bodova, Turska šest, a Srbija tri boda. U poslednjem kolu, u sredu, Srbija dočekuje Rusiju, a Mađarska je domaćin Turskoj.

Srbiji će za opstanak u B Ligi nacija biti potrebno da pobedi Rusiju, kao i da Turska izgubi od Mađarske.

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

90. minut - KRAJ! Srbija je uzela bod na "Puškaš Areni".

89. minut - Promašuje i Gaćinović iz dobre situacije.

86. minut - Inicijativa Srbije u finišu meča. Naši fudbaleri se bore za pobedu.

81. minut - Velika šansa za Jovića, šutirao je pored gola iz odlične situacije.

70. minut - Dobar pokušaj Radonjića, sjajno je šutirao, ali neprecizno.

62. minut - Dvostruka izmena u reprezentaciji Srbije. U igri su Grujić i Mladenović, umesto Maksimovića i Ristića.

59. minut - Rezervista Nego je probio po levoj strani, ali je Dmitrović izbacio u korner.

57. minut - Izmena u redovima Srbije, Gaćinović menja povređenog Lazovića. S druge strane, Kenjiveš i Nego menjaju Nikolića i Sigera.

52. minut - Dobra prilika za Srbiju. Lazović je centrirao za Radonjića, lopta je zakačila Kečkeša i zamalo završila u mreži domaćina.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

PRVO POLUVREME

45. minut - POLUVREME!

44. minut - Dobra šansa za Srbiju, ali loš šut Radonjića.

39. minut - GOL! Mađarska je izjednačila preko Kalmara! Bio je to gol posle školske akcije i duplog pasa, Dmitrović nije mogao ništa da učini. Soboslaj je asistent.

36. minut - Najbolja prilika za Mađare. Soboslaj je glavom sa sedam metara šutirao direknto u Dmitrovića, mada je mogao da bira gde će tući.

35. minut - Konačno i šut za Srbiju, Lukić je probao da iznenadi Dibuša posle auta Lazovića.

33. minut - Opet Soboslaj, i opet pored gola.

31. minut - Ponovo šutira Soboslaj, ovoga puta iz slobodnjaka! Lopta je prohujala pored stative, ali će biti korner s obzirom na to da je lopta zakačila nekog.

27. minut - Odlična prilika za Srbiju! Najpre je Tadić loše šutirao, potom je i Jović slabo zahvatio loptu.

21. minut - Soboslaj je ubacio iz slobodnjaka u kazneni prostor, ali samo do Dmitrovića.

17. minut - GOOOL! Srbija vodi 1:0! Strelac je Nemanja Radonjić, asistencija se piše Luki Joviću. Bio je to odličan kontranapad posle kog je Radonjić pretrčao čuvara, ušao u kazneni prostor, napravio dribling i matirao Dibuša.

13. minut - Kontra Mađara, šut Sobosalaja i blkada nekog u odbrani Srbije. Pitanje je na kakvim mukama bi bio Dmitrović...

10. minut - Dobar start Ristića koji je izbacio loptu u korner. Bio je to opasan napad Mađara po desnoj strani.

7. minut - Prva prilika za Srbiju, Lazović je centrirao,ali se Jović nije najbolje snašao pred golom Dibuša.

4. minut - Prekršaj Saše Lukića, presekao je opasan kontranapad Kalmara.

3. minut - Oštar start nad Tadićem.

1. minut - Utakmica je počela.

Sastavi timova:

Mađarska: Dibuš - Botka, Lang, Kečkeš - Bese, Kalmar, A. Nađ, Soboslaj, Holender - Siger, Nikolić.

Srbija: Dmitrović – Milenković, Spajić, Gudelj – Lazović, Maksimović, Lukić, Ristić – Tadić, Radonjić – Jović.

The Hungary - Serbia lineups



Kecskes is in for his debut. Dibusz, Siger, Lang, Bese, Nikolics in to replace At & Ad Szalai, Sallai, Gulacsi, Orban and Fiola



Kalmar to start up top with Niko pic.twitter.com/LXXwc9cIpr