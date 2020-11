OTKAZALA MU JETRA, ALI BEZ ŠPRICERA NIJE MOGAO! Spavao je sa 2.000 žena, bio jedan od NAJBOLJIH FUDBALERA, a završio kao PROPALICA

Na današnji dan, 25. novembra 2005. godine, preminuo je jedan od najboljih svetskih fudbalera ikada - legendarni Džordž Best.

Na terenu su ga smatrali fudbalskim božanstvom, zbog nenormalnog konzumiranja alkohola išao je na presađivanje jetre, ali ni to ga nije sprečilo da nastavi da se druži sa špricerom.

Džordž Best je rođen 22. maja 1946. godine, a bio je krilni napadač Mančester junajteda i reprezentacije Severne Irske.

Bio je član čuvene generacije 'Bazbijevih beba' koja je 1968. godine Mančesteru donela prvi Кup Evropskih šampiona. Iste godine proglašen je za najboljeg fudbalera Evrope u tradicionalnoj anketi Frans fudbala.

U brojnim anketama svrstavan je među najbolje igrače sveta svih vremena, a u rodnoj Severnoj Irskoj uzdignut je u status božanstva.

Za 10 godina provedenih u Junajtedu imao je 466 nastupa i 178 postignutih golova.

Bio je poznat po svojoj dugoj crnoj kosi, šarmu i ekstravagantnom načinu života. Nije mogao da odoli brojnim porocima. Alkohol, noćni živto, lepe žene.. bili su izazovi sa kojima nije uspeo da se izbori. Džordž je bio momak sa naslovnih strana a voleli su ga i bogati i radnička klasa. Imao je sve. Žene su ga obožavale jer su ga muškarci poštovali, a muškarci su ga poštovali jer su ga žene obožavale.

Čuvena izjava: „Odrekao sam se žena i alkohola 1969. – to je bilo najgorih 20 minuta u životu“, najbolje oslikava njegov način života.

Razuzdan život koštao ga je karijere, ali i života na kraju. Vrhunski fudbal je napustio već sa 26 godina. Narednih 11 je proveo igrajući za drugorazredne klubove širom sveta, da bi 1983. definitivno napustio fudbal.

Dotakao je dno 1984. kada je robijao dva meseca zatvora zbog vožnje pod uticajem alkohola i napada na policajce. 1988. godine prijatelji su se okupili na jednom prijateljskom meču kako bi skupili novac spreče njegov bankrot. Sakupljeno je 75 hiljada funti.

Njegova 30-godišnja borba sa alkoholom je ponovo punila novinarske stupce u martu 2000. Džordž Best je primljen u bolnicu zbog problema sa jetrom i snažno upozoren od osoblja bolnice: Ostavi alkohol ili će te ubiti. Ponovo je 2001. primljen u bolnicu zbog problema sa plućima. U bolnici „King’s College“ mu je 2002. izvršena transplatacija jetre, koja je bila o trošku države, što je naišlo na osudu zbog njegovog problema sa alkoholizmom. Ta osuda je bila opravdana jer je 2003. viđen kako na očigled svih pije špricer.

Best je 3. oktobra 2005. primljen na intezivnu negu, zbog infekcije bubrega, koju je dobio jer je pio lekove koji su trebali da ga spreče da nastavi da pije. Britanski tabloid je 20. novembra izdao sliku njega u bolničkom krevetu, gde je poslao poruku:

“Nemojte da umrete kao ja“.

Umro je 25. novembra 2005, u 59. godini.

Na njegovoj sahrani u rodnom Belfastu okupilo se oko 100.000 ljudi, koji su i pored kiše koja je padala ceo dan, došli da odaju poštu najboljem fudbaleru Severne Irske i jednom od najboljih igrača svih vremena.

Sunarodnici su mu se odužili i tako što je po njemu nazvan međunarodni aerodrom u Belfastu, a Banka Alstera je na godišnjicu smrti izdala milion novčanica od po pet funti sterlinga sa njegovim likom.

Navijači će ga pamtiti kao velikog igrača, koji je bio rame uz rame sa velikanima poput Bekenbauera...

Legendarne izjave prvog fudbalskog superstara

Džordž Best ostaće upamćen i po izjavama koji mnogi i danas citiraju. „Odrekao sam se žena i alkohola 1969. – to je bilo najgorih 20 minuta u životu“ "Bio sam barem sa 2.000 žena. Bez potrebe da ih zavedem. Dovoljno je bilo samo reći ''Zdravo, ja sam Best iz Mančester junajteda.'' "Da je Mat Bezbi kojim slučajem bio strožiji prema meni, možda bih bio i bolji. Uvek sam bežao, mislio sam da mogu da radim šta mi je volja. Pravila tima se nisu odnosila na mene." "Potrošio sam dosta novca na žene, alkohol i automobile. Ostalo sam proćerdao." "Rođen sam sa velikim darom, a sa njim ide i destruktivno ponašanje. Kažu da sam spavao sa sedam misica sveta. Morao sam da ih razočaram. Bio sam samo sa četiri, dok sam sa tri izašao." "Živeo sam svoj život i pio na vreme." "Kada sam igrao u SAD živeo sam u kući na moru. Nikada se nisam okupao jer je u blizini bio bar." "Uvek sam želeo da budem najbolji u svemu. Na terenu najjači, u baru jači od onog što najviše popije."